Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии

Москва, 16 ноября. Сообщения СМИ о том, что российские частные компании привлекут к разминированию населенных пунктов в Сирии, не являются достоверными. Об этом в четверг заявил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

Он категорически опроверг данную информацию, передает РИА Новости.

«Нет, не соответствует действительности», — подчеркнул Шаманов.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что Москва хочет предоставить частным компаниям работу по разминированию поселков и деревень в Сирии. Военное ведомство Сирии высказалось за привлечение таких предприятий из Российской Федерации.

Как уточняло издание, данный вопрос якобы рассматривался в ходе заседаний комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности.

Также отмечалось, что якобы две компании согласились участвовать в разминировании населенных пунктов в САР.