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Новости Сирии
Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии
Новости Сирии
Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии
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    Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии

    10:15  16 Ноября 2017
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    Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии

    Москва, 16 ноября. Сообщения СМИ о том, что российские частные компании привлекут к разминированию населенных пунктов в Сирии, не являются достоверными. Об этом в четверг заявил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов. 

    Он категорически опроверг данную информацию, передает РИА Новости.

    «Нет, не соответствует действительности», — подчеркнул Шаманов.

    Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии

    Напомним, ранее «Известия» сообщили, что Москва хочет предоставить частным компаниям работу по разминированию поселков и деревень в Сирии. Военное ведомство Сирии высказалось за привлечение таких предприятий из Российской Федерации.

    Как уточняло издание, данный вопрос якобы рассматривался в ходе заседаний комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности. 

    Также отмечалось, что якобы две компании согласились участвовать в разминировании населенных пунктов в САР.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #госдума #разминирование #шаманов
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