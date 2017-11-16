Аналог НАТО в области спорта: Пушков назвал главную цель ВАДА

Москва, 16 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишь делает вид, что борется с допингом, на самом же деле оно борется с Российской Федерацией.

«ВАДА пора перестать делать вид, будто она борется с допингом, и признать: ее главная цель — борьба с Россией, — написал Пушков в своем Twitter. — Аналог НАТО в области спорта».

ВАДА пора перестать делать вид, будто она борется с допингом, и признать: ее главная цель - борьба с Россией. Аналог НАТО в области спорта. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 16, 2017

Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что РФ не может безоговорочно принять доклад ВАДА, в котором говорится о якобы выявленных допинговых нарушениях среди российских спортсменов, и категорически отрицает существование государственной системы поддержки допинга.

Накануне министр спорта России Павел Колобков заявил о выполнении всех требований ВАДА по восстановлению антидопинговой системы.