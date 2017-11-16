Петербургский депутат вызвал Навального на рэп-баттл

Санкт-Петербург, 16 ноября. Депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин вызвал блогера Алексея Навального на политический баттл.

Как передает RT, в тексте письма депутат петербургского закса объясняет, зачем вызывает блогера на баттл.

«Давно слежу за вашим политическим «творчеством», и все это вызывает у меня большое опасение за судьбы молодых ребят, которые не видят истинный смысл, скрывающийся за вашими словами», — отметил Анохин.

По его словам, он понимает, что политическое «творчество» блогера может «отрицательно сказаться на будущем молодежи».

Анохин предложил провести рэп-дуэль в Петербурге на недавно заработавшей площадке для политических дискуссии «Антиверсус».

Напомним, в конце октября уральский депутат Евгений Боровик, который заявил о намерении баллотироваться в президенты России, вызвал на политический баттл телеведущую и журналиста Ксению Собчак.