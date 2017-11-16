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Петербургский депутат вызвал Навального на рэп-баттл
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    Петербургский депутат вызвал Навального на рэп-баттл

    10:24  16 Ноября 2017
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    Петербургский депутат вызвал Навального на рэп-баттл

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин вызвал блогера Алексея Навального на политический баттл. 

    Как передает RT, в тексте письма депутат петербургского закса объясняет, зачем вызывает блогера на баттл.

    «Давно слежу за вашим политическим «творчеством», и все это вызывает у меня большое опасение за судьбы молодых ребят, которые не видят истинный смысл, скрывающийся за вашими словами», — отметил Анохин. 

    По его словам, он понимает, что политическое «творчество» блогера может «отрицательно сказаться на будущем молодежи». 

    Анохин предложил провести рэп-дуэль в Петербурге на недавно заработавшей площадке для политических дискуссии «Антиверсус». 

    Петербургский депутат вызвал Навального на рэп-баттл

    Напомним, в конце октября уральский депутат Евгений Боровик, который заявил о намерении баллотироваться в президенты России, вызвал на политический баттл телеведущую и журналиста Ксению Собчак. 

    Автор: Дана Балан
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    #навальный #анохин #блогер #баттл
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