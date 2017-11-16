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Город для добычи криптовалюты может появиться в Сибири
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    Город для добычи криптовалюты может появиться в Сибири

    9:51  16 Ноября 2017
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    Город для добычи криптовалюты может появиться в Сибири

    Москва, 16 ноября. Депутат Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о создании в России города для добычи криптовалюты.

    По задумке автора инициативы, город, который позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, должен располагаться в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции, передает RT. Строительство такого майнинг-города на границе, к примеру, с Китаем привлечет потоки бизнес-туристов, считает парламентарий.

    «Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья. Это драйвер, точка роста», — заявил депутат.

    В будущем Чернышев видит российский майнинг-город как ведущий технологический кластер, который составит конкуренцию Кремниевой долине.  

    Депутат добавил, что в настоящее время в России отсутствует законодательная база для регулирования майнинга и обращения криптовалют, что необходимо исправить после постройки города.

    Письмо с инициативой депутат направил в Минпромторг и Минкомсвязи. В обоих ведомствах RT сообщили, что документ пока не поступал.

    25 декабря в Госдуме пройдет первый всемирный слет майнеров, в рамках которого планируется обсуждение темы майнинг-городов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #госдума #криптовалюта #майнинг
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