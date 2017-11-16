Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»
Украина
Вице-спикер Рады попросила российских журналистов «позвонить после войны»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вице-спикер Рады попросила российских журналистов «позвонить после войны»

    10:18  16 Ноября 2017
    690

    Вице-спикер Рады попросила российских журналистов «позвонить после войны»

    Киев, 16 ноября. Зампредседателя украинской Верховной рады Ирина Геращенко отказалась общаться с позвонившими ей российскими журналистами. По словам депутата, представители некого «либерального» издания пытались пообщаться с ней на тему обмена военнопленными в Донбассе.

    «Опять звонили российские журналисты (по крайней мере, так представлялись — журналисты из «либерального» СМИ с громким именем). — рассказала Геращенко на своей странице Facebook.

    По словам зампреда украинского парламента, она не собирается общаться ни с кем из России, поскольку опасается, что такой звонок может обернуться провокацией — «у меня нет доверия ни к одному российском медиа».

    «Имею полное право, — заявила Геращенко. — В особенности после мерзкой истории с мамой Агеева [россиянина, задержанного СБУ в Донбассе — прим. ФАН], ее слезливыми обращениями к президенту Украины. Путину звоните — и мамы, и папы, и российские журналисты. А нам позвоните после окончания войны».

    При этом экс-представитель президента Порошенко подчеркнула, что у нее бесполезно что-то выяснять по поводу обмена пленными. 

    Вице-спикер Рады попросила российских журналистов «позвонить после войны»

    «Все вопросы по спискам, поручителям — в СБУ, в центр по вопросам освобождения, в МИД, в официальные учреждения», — заявила член парламента Украины.

    Напомним, вчера стало известно о встрече президента Владимира Путина с украинским политиком Виктором Медведчуком, который попросил Путина повлиять на руководство ДНР и ЛНР для ускорения процесса обмена военнопленными в Донбассе. Как сообщало Ura.ru, Владимир Путин обсудил с лидерами народных республик Донбасса масштабный обмен военнопленными с Киевом.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        312
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        24294
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        299
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3322