Вице-спикер Рады попросила российских журналистов «позвонить после войны»

Киев, 16 ноября. Зампредседателя украинской Верховной рады Ирина Геращенко отказалась общаться с позвонившими ей российскими журналистами. По словам депутата, представители некого «либерального» издания пытались пообщаться с ней на тему обмена военнопленными в Донбассе.

«Опять звонили российские журналисты (по крайней мере, так представлялись — журналисты из «либерального» СМИ с громким именем). — рассказала Геращенко на своей странице Facebook.

По словам зампреда украинского парламента, она не собирается общаться ни с кем из России, поскольку опасается, что такой звонок может обернуться провокацией — «у меня нет доверия ни к одному российском медиа».

«Имею полное право, — заявила Геращенко. — В особенности после мерзкой истории с мамой Агеева [россиянина, задержанного СБУ в Донбассе — прим. ФАН], ее слезливыми обращениями к президенту Украины. Путину звоните — и мамы, и папы, и российские журналисты. А нам позвоните после окончания войны».

При этом экс-представитель президента Порошенко подчеркнула, что у нее бесполезно что-то выяснять по поводу обмена пленными.

«Все вопросы по спискам, поручителям — в СБУ, в центр по вопросам освобождения, в МИД, в официальные учреждения», — заявила член парламента Украины.

Напомним, вчера стало известно о встрече президента Владимира Путина с украинским политиком Виктором Медведчуком, который попросил Путина повлиять на руководство ДНР и ЛНР для ускорения процесса обмена военнопленными в Донбассе. Как сообщало Ura.ru, Владимир Путин обсудил с лидерами народных республик Донбасса масштабный обмен военнопленными с Киевом.