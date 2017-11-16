Минюст РФ предупредил проект «Крым.Реалии» о возможном признании иноагентом

Москва, 16 ноября. Проект «Радио Свобода» «Крым.Реалии» могут признать иноагентом. По данным источника в российском Минюсте, ведомство уже направило проекту уведомление об этом.

Как следует из текста уведомления, в уведомлении говорится о том, что в работе «Крым.Реалии» наблюдаются признаки деятельности иноагента, и на него тоже могут быть распространены ограничения, уточнил собеседник РИА Новости.

Ранее такие уведомления были направлены «Голосу Америки», проектам «Радио Свобода"»Idel.реалии» и «Кавказ.Реалии», а также совместному проекту «Радио Свобода» и «Голоса Америки» — «Настоящее время» и «Свободная Европа"/«Радио Свобода».

«Радио Свобода» и «Голос Америки» финансирует Конгресс США, а их деятельность координируется американским правительственным Советом управляющих по вопросам вещания (BBG).

Напомним, 15 ноября Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ в РФ могут признать иноагентами, если они получают финансирование из-за границы.