Вся эта история — подлость: в Госдуме ответили на решение WADA в отношении РУСАДА

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Этот вердикт был озвучен на заседании совета в Сеуле. Таким образом, по-прежнему считается, что РУСАДА не соответствует кодексу WADA.

«Честно могу сказать, мне жаль, что до сих пор все это продолжается, что вопрос по-прежнему не решен. Но мы должны уважать рекомендацию, которая получена советом учредителей», – заявил глава WADA Крэйг Риди.

Отметим, что восстановление российской организации в правах зависит от выполнения дорожной карты. Основными вопросами остаются доступ допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены, и признание российской стороной результатов расследования комиссии Ричарда Макларена.

Необходимо подчеркнуть, что от этого решения может зависеть вопрос допуска российских спортсменов на Олимпийские игры-2018.

Реакция Госдумы

Член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов прокомментировал ФАН решение WADA.

«Мы играем не на своей площадке. Признавая право международной организации, которая контролируется несколькими странами (например, Соединенными Штатами), допускать нас или не допускать, мы, естественно, становимся заложниками неправосудных и неправильных решений. И здесь, я думаю, нужно как можно раньше понять, какое у них будет решение, чтобы потом попытаться через международные суды это решение отменить. Потому что если мы будет затягивать с переговорами, затягивать с нашей реакцией, надеясь на какое-то чудо, то в результате мы подведем наших спортсменов. Поэтому надо уже сейчас получить четкое решение. Если нет, значит, идем в суд. По крайней мере, наша страна должна сделать все, чтобы дать возможность своим спортсменам достойно выступить на Олимпиаде-2018», — пояснил Виталий Милонов.

Но, отметил депутат, мы сами были авторами той международной конструкции, когда Россия разрешила своим партнерам решать за нас быть нам людьми первого сорта или второго. «На спортсменах это просто больше отображается, поскольку там меньше препятствий нанести подобного рода удар», — добавил Милонов.

«Вся эта история — подлость. Но мы сами играли по их правилам. Я думаю, что в этом вопросе необходимо поручить разрешение этого конфликта самым опытным нашим переговорщикам. Здесь надо идти либо путем переговоров, либо путем силового давления. Если идем путем переговоров, пусть этим занимаются те, кто это реально умеет. Но надо понимать, что это все — элемент шантажа и давления на нашу страну. Это очередной виток напряженности, который хотят раскрутить наши западные «контактеры», — резюмировал Виталий Милонов.

Допинг-контроль

Политолог Игорь Рябов в беседе корреспондентом ФАН отметил, что ущемление прав РУСАДА связаны с желанием Запада контролировать процесс допинг-контроля в нашей стране. Неутомимая «британка», которая продолжает свою геополитическую борьбу с Россией и которая контролирует ряд влиятельных международных организаций, фактически ввела бессрочные спортивные санкции в отношении нашего спорта и наших спортсменов.

«Спорт как инструмент политической борьбы одно из реальных полей сражения, где нам возможно нанести чувствительное поражение. К сожалению, у России не так много способов реакции на очевидный беспредел. Если мы выйдем из этой системы, враги радостно зафиксируют отлучение россиян от мирового спорта в олимпийских дисциплинах. Есть и другая проблема — наши чиновники не ищут нетривиальных шагов, боясь испортить отношения с людьми в мировом спорте, потому что хотят быть частью системы. Разрывать с этим порочным кругом как-то надо. Спортивные санкции бессрочны, нас не планируют прекратить унижать», — заключил Игорь Рябов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», глава Олимпийского комитета Российской Федерации Александр Жуков заявил, что отказ WADA в восстановлении РУСАДА в своих правах, помимо всего прочего, может сильно ударить по российским паралимпийцам.

«Это немыслимо, что они не смогут выступать. Надо думать не о бухгалтерии, а о судьбах спортсменов. В этом цель Международного паралимпийского комитета (МПК), его руководителей», — сказал министр спорта Павел Колобков