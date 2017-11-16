ВАДА обозначило сроки возможного восстановления в правах РУСАДА

Сеул, 16 ноября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в теории может быть восстановлено в правах до мая 2018 года, заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В четверг, 16 ноября, в Сеуле проходит заседание совета учредителей ВАДА, на котором было решено не восстанавливать в правах РУСАДА. В пресс-службе агентства объяснили, при каких условиях российское представительство может быть восстановлено в правах до следующего заседания.

«Нельзя сказать, что ближайшая дата, когда РУСАДА может быть восстановлено, – это май, когда в следующий раз соберется совет учредителей, — цитирует источники «Р-Спорт». — В теории такое решение может быть принято заочным голосованием».

Напомним, в ноябре 2015 года ВАДА обвинила Россию в неоднократных нарушениях антидопинговых правил. В результате агентство приняло решение о якобы несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.