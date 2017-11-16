Полузащитник «Ливерпуля» может вернуться в Бундеслигу

Дортмунд, 16 ноября. Руководство немецкой «Боруссии» активно интересуется хавбеком сборной Германии и английского «Ливерпуля» Эмре Джаном. Об этом пишет издание The Times.

Согласно информации газеты, полузащитник может перебраться в Бундеслигу летом будущего года.

Уточняется, что 23-летний Джан не хочет продлевать свой договор с «Ливерпулем» без включения в него пункта о денежной сумме отступных, сообщает «Свободная пресса».

По имеющимся данным, представитель футболиста уговаривает игрока перебраться в «Боруссию».

Напомним, ранее сообщалось, что из «Ливерпуля» может уйти хавбек Филиппе Коутиньо.