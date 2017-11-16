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Полузащитник «Ливерпуля» может вернуться в Бундеслигу
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    Полузащитник «Ливерпуля» может вернуться в Бундеслигу

    9:49  16 Ноября 2017
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    Полузащитник «Ливерпуля» может вернуться в Бундеслигу

    Дортмунд, 16 ноября. Руководство немецкой «Боруссии» активно интересуется хавбеком сборной Германии и английского «Ливерпуля» Эмре Джаном. Об этом пишет издание The Times.

    Согласно информации газеты, полузащитник может перебраться в Бундеслигу летом будущего года. 

    Уточняется, что 23-летний Джан не хочет продлевать свой договор с «Ливерпулем» без включения в него пункта о денежной сумме отступных, сообщает «Свободная пресса».

    По имеющимся данным, представитель футболиста уговаривает игрока перебраться в «Боруссию». 

    Напомним, ранее сообщалось, что из «Ливерпуля» может уйти хавбек Филиппе Коутиньо.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #ливерпуль #боруссия #джан
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