Москва, 16 ноября. Задержанный за поджог французского ЦБ (Banque de France) художник-акционист Петр Павленский начал сухую голодовку во французской тюрьме. Об этом он написал в письме, которое распространили его знакомые в социальной сети Facebook.

Российский адвокат Дмитрий Динзе подтвердил, что почерк в письме действительно принадлежит Павленскому.

«Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо», — написал художник.

Павленский также выразил слова сожаления в связи с тем, что в тюрьме оказалась и его гражданская жена Оксана Шалыгина.

«В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым», — отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, 16 октября Павленский поджог двери банка Франции, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру». Согласно французскому законодательству, ему и его гражданской жене грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 150 тысяч евро.