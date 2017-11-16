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Павленский начал сухую голодовку во французской тюрьме
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    Павленский начал сухую голодовку во французской тюрьме

    9:53  16 Ноября 2017
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    Павленский начал сухую голодовку во французской тюрьме

    Москва, 16 ноября. Задержанный за поджог французского ЦБ (Banque de France) художник-акционист Петр Павленский начал сухую голодовку во французской тюрьме. Об этом он написал в письме, которое распространили его знакомые в социальной сети Facebook.

    Российский адвокат Дмитрий Динзе подтвердил, что почерк в письме действительно принадлежит Павленскому. 

    «Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо», — написал художник. 

    Павленский также выразил слова сожаления в связи с тем, что в тюрьме оказалась и его гражданская жена Оксана Шалыгина.

    «В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым», — отметил он, передает РИА Новости.

    Напомним, 16 октября Павленский поджог двери банка Франции, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру». Согласно французскому законодательству, ему и его гражданской жене грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 150 тысяч евро.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #павленский
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