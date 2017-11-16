Медведев поручил разработать ограничительные меры для проблемных авиакомпаний

Москва, 16 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам транспорта и экономического развития и Росавиации до 8 декабря представить предложения по принятию гибких ограничительных мер для ненадежного авиационного перевозчика. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Представить в правительство РФ предложения по принятию в отношении проблемных авиакомпании гибких ограничительных инструментов без приостановления действия или ликвидации сертификата эксплуатанта, позволяющих перевозчику осуществлять вывоз пассажиров, заключивших с ним соглашение перевозки, следует из текста поручения.

Указанным ведомствам поручено в срок до 8 декабря предоставить все предложения.

Отметим, что соответствующее поручение было передано по результатам совещания о модернизации регулирования пассажирских перевозок.