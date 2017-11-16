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Донбасс: 16 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 16 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    9:28  16 Ноября 2017
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    Донбасс: 16 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 16 ноября. Районы 16 прифронтовых населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрелы со стороны позиций украинской армии. Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей.

    По данным оперативного командования ДНР, за прошедшие сутки ВСУ 30 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали огонь из реактивной и ствольной артиллерии, минометов различного калибра, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия минувшей ночью обстреляла из тяжелой артиллерии населенные пункты на северной окраине Горловки и к югу от нее. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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