Путин наградил экс-главу Дагестана орденом Александра Невского

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова орденом Александра Невского.

Во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды 11 отправленным в отставку губернаторам и главам субъектов страны, а также деятелям науки, культуры, искусства, образования.

Абдулатипов, экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин и бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский получили из рук президента орден Александра Невского. Еще шесть руководителей российских регионов получили орден Дружбы.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.