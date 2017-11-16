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Новости Сирии
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Россия
Путин наградил экс-главу Дагестана орденом Александра Невского
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    Путин наградил экс-главу Дагестана орденом Александра Невского

    10:00  16 Ноября 2017
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    Путин наградил экс-главу Дагестана орденом Александра Невского

    Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова орденом Александра Невского.

    Во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды 11 отправленным в отставку губернаторам и главам субъектов страны, а также деятелям науки, культуры, искусства, образования.

    Абдулатипов, экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин и бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский получили из рук президента орден Александра Невского. Еще шесть руководителей российских регионов получили орден Дружбы.

    Путин наградил экс-главу Дагестана орденом Александра Невского

    Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были удостоены бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #абдулатипов #губернатор #орден #награждение #турчак #шанцев
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