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Центр русского языка откроется при Дамасском университете в Сирии
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    Центр русского языка откроется при Дамасском университете в Сирии

    9:37  16 Ноября 2017
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    Центр русского языка откроется при Дамасском университете в Сирии

    Дамаск, 16 ноября. Преподавать русский язык в Дамасском университете будут более углубленно. Для этого при вузе откроют центр русского языка, сообщила декан факультета гуманитарных наук университета в Дамаске Фатима Шааль.

    По ее словам, в Сирии многие говорят на русском, и центр необходим для того, чтобы люди могли расширить свои знания и впоследствии преподавать язык другим.

    «В Сирии многие владеют русским языком, и мы не хотим упустить возможность расширять знания. Для этого и открываем центр: люди должны практиковаться как в разговорной речи, так и в письме. А потом они смогут преподавать русский остальным», — приводит слова Шааль РИА Новости.

    Кроме того, как рассказал заведующий кафедрой русского языка Хайсан Махмуд, в следующем году вузе планируют создать подготовительный факультет для продолжающих обучение в аспирантуре и магистров, чтобы решить проблему с нехваткой преподавателей. Правда, по словам Махмуда, сейчас сложности на кафедре также возникают в связи с отсутствием учебных пособий, словарей и магнитофонов.

    Тем не менее, Дамасский университет пытается обойти существующие сложности. Так, в ближайшем времени около 400 студентов вуза отправятся на год учиться в Россию. Это, по мнению руководства университета, поможет увеличить число русскоговорящей молодежи в Сирии.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #дамаск #университет #русский язык
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