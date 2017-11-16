Центр русского языка откроется при Дамасском университете в Сирии

Дамаск, 16 ноября. Преподавать русский язык в Дамасском университете будут более углубленно. Для этого при вузе откроют центр русского языка, сообщила декан факультета гуманитарных наук университета в Дамаске Фатима Шааль.

По ее словам, в Сирии многие говорят на русском, и центр необходим для того, чтобы люди могли расширить свои знания и впоследствии преподавать язык другим.

«В Сирии многие владеют русским языком, и мы не хотим упустить возможность расширять знания. Для этого и открываем центр: люди должны практиковаться как в разговорной речи, так и в письме. А потом они смогут преподавать русский остальным», — приводит слова Шааль РИА Новости.

Кроме того, как рассказал заведующий кафедрой русского языка Хайсан Махмуд, в следующем году вузе планируют создать подготовительный факультет для продолжающих обучение в аспирантуре и магистров, чтобы решить проблему с нехваткой преподавателей. Правда, по словам Махмуда, сейчас сложности на кафедре также возникают в связи с отсутствием учебных пособий, словарей и магнитофонов.

Тем не менее, Дамасский университет пытается обойти существующие сложности. Так, в ближайшем времени около 400 студентов вуза отправятся на год учиться в Россию. Это, по мнению руководства университета, поможет увеличить число русскоговорящей молодежи в Сирии.