Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии
Экономика
Госдума приняла законопроект о введении системы tax free
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума приняла законопроект о введении системы tax free

    9:22  16 Ноября 2017
    30

    Госдума приняла законопроект о введении системы tax free

    Москва, 16 ноября. Законопроект о введении в России системы tax free принят Госдумой во втором чтении.

    Система tax free позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), возмещать НДС, уплаченный при покупке товаров в России и вывозе их за пределы таможенной территории ЕАЭС, передает РИА Новости.

    Законопроект предполагает возврат НДС и представителям розничной торговли, по товарам, реализованным иностранцам.

    Как пояснял зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский до 1 октября 2018 года будет введен временный порядок предоставления документов на возврат налога, до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система.

    Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

    Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров считает, что торопиться с введением tax free в России не стоит — нюансы нового механизма требуют обсуждения.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #налоги #ндс #закон #tax free
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        22006
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        243
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3235
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1064