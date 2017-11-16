Госдума приняла законопроект о введении системы tax free

Москва, 16 ноября. Законопроект о введении в России системы tax free принят Госдумой во втором чтении.

Система tax free позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), возмещать НДС, уплаченный при покупке товаров в России и вывозе их за пределы таможенной территории ЕАЭС, передает РИА Новости.

Законопроект предполагает возврат НДС и представителям розничной торговли, по товарам, реализованным иностранцам.

Как пояснял зампред бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский до 1 октября 2018 года будет введен временный порядок предоставления документов на возврат налога, до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров считает, что торопиться с введением tax free в России не стоит — нюансы нового механизма требуют обсуждения.