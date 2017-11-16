Австралийский дипломат разбился насмерть в Нью-Йорке во время «игры на доверие»

Нью-Йорк, 16 ноября. Младший сотрудник миссии Австралии при ООН Джулиан Симпсон разбился насмерть, играя в игру «на доверие» на балконе.

Во время вечеринки в своей квартире на Манхэттене дипломат вышел с одним из гостей на балкон и, сев на перила, заявил приятелю, что может показать, насколько ему доверяет. Сообщив это, Симпсон откинулся назад, но потерял равновесие и упал с седьмого этажа. Гость поймать его не успел, сообщает New York Post.

Дипломат скончался на месте. Его тело было доставлено в больницу, где его смерть была засвидетельствована медиками. В настоящее время полиция Нью-Йорка проводит расследование по факту случившегося.