Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии
Происшествия
Австралийский дипломат разбился насмерть в Нью-Йорке во время «игры на доверие»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Австралийский дипломат разбился насмерть в Нью-Йорке во время «игры на доверие»

    9:19  16 Ноября 2017
    53

    Австралийский дипломат разбился насмерть в Нью-Йорке во время «игры на доверие»

    Нью-Йорк, 16 ноября. Младший сотрудник миссии Австралии при ООН Джулиан Симпсон разбился насмерть, играя в игру «на доверие» на балконе.

    Во время вечеринки в своей квартире на Манхэттене дипломат вышел с одним из гостей на балкон и, сев на перила, заявил приятелю, что может показать, насколько ему доверяет. Сообщив это, Симпсон откинулся назад, но потерял равновесие и упал с седьмого этажа. Гость поймать его не успел, сообщает New York Post.

    Дипломат скончался на месте. Его тело было доставлено в больницу, где его смерть была засвидетельствована медиками. В настоящее время полиция Нью-Йорка проводит расследование по факту случившегося.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нью-йорк #дипломат #игра на доверие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        22006
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        243
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3235
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1064