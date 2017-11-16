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Щецин вернули благодаря Красной армии: в Польше осудили снос памятника советским воинам
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    Щецин вернули благодаря Красной армии: в Польше осудили снос памятника советским воинам

    10:00  16 Ноября 2017
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    Щецин вернули благодаря Красной армии: в Польше осудили снос памятника советским воинам

    Щецин, 16 ноября. Начавшийся вчера в польском Щецине демонтаж и частичный перенос памятника благодарности Красной армии назвали противозаконным шагом в польском военно-мемориальном обществе «Курск».

    Как отметил лидер «Курска» Ежи Тыц, решение о сносе памятников благодарности красноармейцам давно назревало, несмотря на то, что против выступали многие мемориальные и исторические организации, и обновленный закон о декоммунизации в Польше лишь «зажег зеленый свет».

    «С чего-то должно было начаться, — отметил Тыц. — Очень жаль, что первым стал Щецин, который вернулся в состав Польши только благодаря победе советской армии над немецкими захватчиками».

    По словам лидера мемориальной организации, «эти действия противоречат закону», поскольку не существует никакой возможности доказать, что памятник благодарности Красной армии за освобождение от фашистских захватчиков «пропагандирует, восхваляет, символизирует коммунизм или влияет на рост числа коммунистов в республике», отмечает ТАСС.

    Мемориал в честь погибших красноармейцев разрушат в течение недели. Колонна и цокольная часть памятника в Щецине будут снесены, а барельефы и скульптуры перенесут на городское кладбище.

    Автор: Валентин Меликов
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