ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии - ДНР

Донецк, 16 ноября. Украинские военные минувшей ночью обстреляли из тяжелой артиллерии населенные пункты на северной окраине Горловки и к югу от нее.

Как рассказали в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), украинская сторона продолжает грубо нарушать Минские договоренности. Минувшей ночью поселки Гольмовский и Карло-Марксово подверглись обстрелу из арторудий калибра 152 мм.

В общей сложности с позиций ВСУ было выпущено 22 снаряда.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сообщил главам ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому о поддержке предложения Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными.