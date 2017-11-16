Сын Януковича оспорит в международном суде захват своего банка на Украине

Киев, 16 ноября. Сын бывшего украинского президента Виктора Януковича Александр намерен оспорить в международных судах отчуждение и ликвидацию Украиной «Всеукраинского банка развития» (ВБР), которым он владеет. Об этом написал в социальной сети Facebook его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

По его словам, исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины «в связи с незаконным захватом ПАО «ВБР» нынешним украинским режимом» были проигнорированы Печерским районным судом Киева.

«Незаконные действия НБУ по экспроприации частного банка, а по сути его рейдерский захват, в ближайшее время будут переданы на рассмотрение международных судебных инстанций», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее украинская Генпрокуратура сняла с Виктора Януковича большую часть обвинений по событиям 2013-2014 годов