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Новости Сирии
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Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно
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    Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

    9:10  16 Ноября 2017
    22006

    Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

    Хабаровск, 16 ноября. Педагога Ольгу Лапоникову, которая своим телом закрыла ребенка при крушении L-410 в Хабаровском крае, хотят наградить посмертно. С соответствующей просьбой к губернатору региона Вячеславу Шпорту обратились жители Нелькана.

    «Сегодня губернатор побывал в Нелькане с рабочей поездкой, — рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Ивашкин, — к нему обратилась инициативная группа граждан, которые попросили содействия в награждении посмертно Ольги Лапониковой».

    Как утверждают местные жители, Лопоникова при крушении самолета Хабаровск-Нелькан спасла девочку, закрыв ребенка своим телом. Отметим, на борту находились два пилота и пять пассажиров. Из всех присутствующих в самолете выжила только девочка.

    Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

    Ранее самолет МЧС РФ со спасателями, врачами, а также представителями правительства Хабаровского края и родными погибших при крушении прибыл в Нелькан.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #крушение #хабаровск #награждение #педагог #l-410
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