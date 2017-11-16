Один человек погиб и один пострадал при взрыве автомобиля в Тель-Авиве

Тель-Авив, 16 ноября. Один человек погиб при взрыве бомбы, заложенной в автомобиле на главном шоссе израильского города Тель-Авива.

Взрыв прогремел на многополосном шоссе Аялон.

Как пишут западные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы города, полиция назвала происшествие «криминальным инцидентом». Она также исключила возможность палестинского теракта.

Отмечается, что при взрыве также пострадал мужчина.

Часть дороги была закрыта для движения.