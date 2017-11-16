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Новости Сирии
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Украина
Упоминание Крыма в законе о реинтеграции Донбасса политолог назвал пиар-акцией Рады
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    Упоминание Крыма в законе о реинтеграции Донбасса политолог назвал пиар-акцией Рады

    8:55  16 Ноября 2017
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    Упоминание Крыма в законе о реинтеграции Донбасса политолог назвал пиар-акцией Рады

    Москва, 16 ноября. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал поправки к украинскому закону о реинтеграции Донбасса.

    Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил вопрос о возвращении Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса.

    Внесение этих поправок в очередной раз демонстрирует, что Рада не намерена реализовывать обсуждаемые депутатами инициативы, заявил RT Денис Денисов. Политолог уверен, что Рада «в очередной раз принимает настолько широкие неконкретные законы, которые она просто не может реализовать».

    «Данный законопроект, если станет законом, то это будет не более чем пиар-акция со стороны Верховной рады», — считает аналитик.

    Напомним, принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса позволяет Киеву возобновить полномасштабные военные действия на востоке Украины, не объявляя при этом войны. Он также обозначает Россию как «страну-агрессора».

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #крым #рада #реинтеграция
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