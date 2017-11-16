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Осташко: США не хотят признавать поражение в Сирии
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    Осташко: США не хотят признавать поражение в Сирии

    8:55  16 Ноября 2017
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    Осташко: США не хотят признавать поражение в Сирии

    Москва, 16 ноября. Поражение американце в Сирии – общепризнанный, но обидный для США факт, который Вашингтон хочет переиграть, считает российский блогер и журналист Руслан Осташко.

     «Им (западным партнерам – прим. ред.) хочется отгрызть себе хотя бы маленький кусочек славы от победы над террористами и хотя бы маленький, но стратегически важный кусочек самой Сирии», — пишет Осташко в статье для ИА «Новостной фронт».

    По мнению Осташко, в отличие от «коллег» США не могут довольствоваться одним пиаром, им нужно реальное присутствие в Сирии. В связи с этим Вашингтон размещает свои войска на территории САР под видом преследования терроризма, несмотря на то, что, как уже неоднократно сообщалось, в настоящий момент практически все очаги ИГ1 (запрещена в России) на территории Сирии ликвидированы.

    Осташко: США не хотят признавать поражение в Сирии

    Такая конспирация, считает Осташко, свидетельствует о нежелании Штатов признавать свое поражение в Сирии.

    «У американцев сейчас очень неудобная ситуация: если признать, что с террористами уже практически покончено, то как-то оправдать американское присутствие в Сирии — нельзя», — пишет Осташко.

    Он также подчеркивает, что американская сторона не уточняет, когда ею было получено от ООН право размещать свои войска в САР для борьбы с терроризмом, о котором говорит глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    Таким образом, по мнению Осташко, Вашингтон намеренно превратно растолковывает резолюцию ООН, и в действительности единственное, на что еще способны США в Сирии, — помочь своим союзникам и закрепиться на территориях, которые сейчас находятся под их контролем. При этом столкновение между российскими и американскими войсками произойти не может.

    Осташко: США не хотят признавать поражение в Сирии

    «Эту занозу из сирийской территории придется медленно и осторожно выдавливать, но общий результат сирийской кампании уже не изменится. Ассад — устоял, Россия сохранила базу на Средиземноморье, катарского газопровода в ЕС не будет, базы террористов в Сирии не будет, и халифата на Ближнем Востоке уже тоже точно не будет», — считает Осташко.

    Впрочем, как он пишет, никакие реальные результаты не помешают американским властям заявить о своей победе в Сирии и даже провести праздничный парад в США по этому поводу.

    Напомним, ранее в связи с отказом командования США 9 ноября наносить удары по колоннам террористов, отступающим в районе Абу-Кемаля, Минобороны РФ обвинило американскую сторону в поддержке ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Пентагон обвинения опроверг.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #армия сша
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