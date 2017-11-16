Осташко: США не хотят признавать поражение в Сирии

Москва, 16 ноября. Поражение американце в Сирии – общепризнанный, но обидный для США факт, который Вашингтон хочет переиграть, считает российский блогер и журналист Руслан Осташко.

«Им (западным партнерам – прим. ред.) хочется отгрызть себе хотя бы маленький кусочек славы от победы над террористами и хотя бы маленький, но стратегически важный кусочек самой Сирии», — пишет Осташко в статье для ИА «Новостной фронт».

По мнению Осташко, в отличие от «коллег» США не могут довольствоваться одним пиаром, им нужно реальное присутствие в Сирии. В связи с этим Вашингтон размещает свои войска на территории САР под видом преследования терроризма, несмотря на то, что, как уже неоднократно сообщалось, в настоящий момент практически все очаги ИГ1 (запрещена в России) на территории Сирии ликвидированы.

Такая конспирация, считает Осташко, свидетельствует о нежелании Штатов признавать свое поражение в Сирии.

«У американцев сейчас очень неудобная ситуация: если признать, что с террористами уже практически покончено, то как-то оправдать американское присутствие в Сирии — нельзя», — пишет Осташко.

Он также подчеркивает, что американская сторона не уточняет, когда ею было получено от ООН право размещать свои войска в САР для борьбы с терроризмом, о котором говорит глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Таким образом, по мнению Осташко, Вашингтон намеренно превратно растолковывает резолюцию ООН, и в действительности единственное, на что еще способны США в Сирии, — помочь своим союзникам и закрепиться на территориях, которые сейчас находятся под их контролем. При этом столкновение между российскими и американскими войсками произойти не может.

«Эту занозу из сирийской территории придется медленно и осторожно выдавливать, но общий результат сирийской кампании уже не изменится. Ассад — устоял, Россия сохранила базу на Средиземноморье, катарского газопровода в ЕС не будет, базы террористов в Сирии не будет, и халифата на Ближнем Востоке уже тоже точно не будет», — считает Осташко.

Впрочем, как он пишет, никакие реальные результаты не помешают американским властям заявить о своей победе в Сирии и даже провести праздничный парад в США по этому поводу.

Напомним, ранее в связи с отказом командования США 9 ноября наносить удары по колоннам террористов, отступающим в районе Абу-Кемаля, Минобороны РФ обвинило американскую сторону в поддержке ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Пентагон обвинения опроверг.

1 Организация запрещена на территории РФ.