В рамках проекта «Кортеж» создадут парадный кабриолет

Москва, 16 ноября. Помимо лимузина, седана, минивэна и внедорожника в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается парадный лимузин. Об этом со ссылкой на источник сообщает Autonews.

По данным издания, автомобиль предполагается использовать для проведения торжеств и военных парадов. Также не исключается возможность появления автомобиля в свободной продаже.

В настоящее время дизайнеры трудятся над эскизами будущего кабриолета. Конструкторы уже занялись поиском поставщиков мягкого складного верха автомобиля.

Напомним, работа над разработкой целого семейства представительских автомобилей в рамках проекта «Кортеж» началась три года назад. Генеральным подрядчиком выступает ФГУП «НАМИ».

В конце октября появилось первое видео с испытаний седана президентского класса проекта «Кортеж».