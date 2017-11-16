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Технологии
В рамках проекта «Кортеж» создадут парадный кабриолет
Технологии
В рамках проекта «Кортеж» создадут парадный кабриолет
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    В рамках проекта «Кортеж» создадут парадный кабриолет

    8:45  16 Ноября 2017
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    В рамках проекта «Кортеж» создадут парадный кабриолет

    Москва, 16 ноября. Помимо лимузина, седана, минивэна и внедорожника в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается парадный лимузин. Об этом со ссылкой на источник сообщает Autonews.

    По данным издания, автомобиль предполагается использовать для проведения торжеств и военных парадов. Также не исключается возможность появления автомобиля в свободной продаже.

    В настоящее время дизайнеры трудятся над эскизами будущего кабриолета. Конструкторы уже занялись поиском поставщиков мягкого складного верха автомобиля.

    Напомним, работа над разработкой целого семейства представительских автомобилей в рамках проекта «Кортеж» началась три года назад. Генеральным подрядчиком выступает ФГУП «НАМИ».

    В конце октября появилось первое видео с испытаний седана президентского класса проекта «Кортеж».

    Автор: Виталий Малясев
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    #автомобиль #кортеж
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