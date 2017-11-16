Сербские политики намерены признать Крым российским

Белград, 16 ноября. Депутат парламента Сербии Александр Шешель заявил, что сербские политики намерены признать Крым частью Российской Федерации.

Как отметил парламентарий, в Сербской радикальной партии подготовили заявление, в котором отмечается разница между воссоединением Крыма с Россией и принудительным отделением Косово.

Отмечается, что соответствующий документ представят на предстоящем заседании парламента, пишут «Известия».

«Белград не может ожидать поддержки со стороны Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России», — отметил Шешель.

Поэтому, добавил он, Сербская радикальная партия призывает правительство решить данный вопрос как можно скорее и «признать воссоединение Крыма с Россией».

Однако, отмечает издание, официальному Белграду будет не так просто определиться с этим вопросом из-за проблемы Косова и желании Сербии вступить в ряды Евросоюза.

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, по результатам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя заявили о желании воссоединиться с РФ.