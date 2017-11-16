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Новости Сирии
Российские гаубицы «Мста Б» и вездеходы «Медведи» громят ИГИЛ в пустыне
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    Российские гаубицы «Мста Б» и вездеходы «Медведи» громят ИГИЛ в пустыне

    8:37  16 Ноября 2017
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    Российские гаубицы «Мста Б» и вездеходы «Медведи» громят ИГИЛ в пустыне

    Москва, 16 ноября. Российская техника осуществляет поддержку подразделений, действующих в районе сирийско-иракской границы.
     
    Об этом со ссылкой на появившееся в Сети видео пишет «Вестник Мордовии».
     
    152-мм гаубицы «Мста Б» сейчас активно используются против боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Точные и надежные артиллерийские системы способны поражать цели на дистанции почти до 29 тысяч метров.
     
    Впервые за долгое время на кадры попали мощные бронированные тягачи на шасси КАМАЗ- 63501АТ «Медведь» с колесной формулой 8х8. Эти бронированные вездеходы помогают российским военным в Сирии с октября 2015 года.

    Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #техника
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