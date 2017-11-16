Российские гаубицы «Мста Б» и вездеходы «Медведи» громят ИГИЛ в пустыне

Москва, 16 ноября. Российская техника осуществляет поддержку подразделений, действующих в районе сирийско-иракской границы.



Об этом со ссылкой на появившееся в Сети видео пишет «Вестник Мордовии».



152-мм гаубицы «Мста Б» сейчас активно используются против боевиков ИГИЛ (запрещена в России). Точные и надежные артиллерийские системы способны поражать цели на дистанции почти до 29 тысяч метров.



Впервые за долгое время на кадры попали мощные бронированные тягачи на шасси КАМАЗ- 63501АТ «Медведь» с колесной формулой 8х8. Эти бронированные вездеходы помогают российским военным в Сирии с октября 2015 года.

Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ взяли последний оплот террористов Абу-Кемаль.