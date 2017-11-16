Sed City: LADA Granta выйдет в новой версии

Тольятти, 16 ноября. «АвтоВАЗ» готовится представить публике еще одну версию самого популярного отечественного автомобиля LADA Granta под названием Sed City.

Собственно, кроме как нового названия, о новинке мало что сообщается. Судя по всему, новый автомобиль будет предназначен для жителей мегаполисов, - информирует MassCars.ru.

По данным портала, в настоящее время для Sed City разработана вся необходимая соответствующая документация. Кроме того, новая версия LADA Granta прошла валидационные испытания.

Есть версия, что более комфортную версию самого популярного российского авто оснастят системой LADA Connect. Сроки выхода LADA Granta Sed City на рынок пока также неизвестны.