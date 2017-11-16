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NASA проведет испытания ядерного реактора для колонии на Марсе
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    NASA проведет испытания ядерного реактора для колонии на Марсе

    8:58  16 Ноября 2017
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    NASA проведет испытания ядерного реактора для колонии на Марсе

    Нью-Йорк, 16 ноября. Еще до конца текущего года американское аэрокосмическое агентство NASA планирует провести испытания миниатюрного ядерного реактора, который сможет обеспечивать энергией колонистов на Марсе.

    Установка получила название Kilopower. Предполагается, что такой реактор на обогащенном уране, сможет выдавать до 10 кВт электрической мощности долгое время — на протяжении 10 и более лет. Несколько таких мини-реакторов хватит для того, чтобы обеспечить энергией марсианскую колонию в течение длительного времени — пока колонисты не создадут постоянные источники энергии.

    NASA проведет испытания ядерного реактора для колонии на Марсе

    Установка, испытания которой начнутся уже в ноябре, работает на уране-235 — при этом размеры основного тепловыделяющего элемента не превышают размеров рулона бумажных полотенец, сообщает телеканал «Подмосковье 360°». Тепло распределяется с помощью тепловых труб с использованием натриевого теплоносителя, после чего преобразовывается в электричество с помощью двигателей Стерлинга.

    Автор: Валентин Меликов
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