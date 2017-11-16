Россиянин сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии в Таиланде

Пхукет, 16 ноября. Гражданин России сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии возле водопада Банг Пэ в Таиланде. Об этом пишет портал Phuket News.

По данным ресурса, 23-летний россиянин не устоял на гладких камнях и упал. К счастью, мужчина удачно приземлился в бассейн водопада, благодаря чему остался жив, сообщает «Свободная пресса».

В настоящее время здоровью молодого человека ничего не угрожает.

Напомним, данный экскурсионный маршрут оборудован ограничением по подъему и предупреждениями об опасности, однако это не останавливает экстремалов, которые нарушают запрет и намеренно прыгают в воду.

Ранее сообщалось, что российский турист утонул на острове Пхукет, купаясь в запрещенном месте.