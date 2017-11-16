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Россиянин сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии в Таиланде
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    Россиянин сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии в Таиланде

    8:32  16 Ноября 2017
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    Россиянин сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии в Таиланде

    Пхукет, 16 ноября. Гражданин России сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии возле водопада Банг Пэ в Таиланде. Об этом пишет портал Phuket News. 

    По данным ресурса, 23-летний россиянин не устоял на гладких камнях и упал. К счастью, мужчина удачно приземлился в бассейн водопада, благодаря чему остался жив, сообщает «Свободная пресса».

    В настоящее время здоровью молодого человека ничего не угрожает.

    Россиянин сорвался с пятиметровой высоты на экскурсии в Таиланде

    Напомним, данный экскурсионный маршрут оборудован ограничением по подъему и предупреждениями об опасности, однако это не останавливает экстремалов, которые нарушают запрет и намеренно прыгают в воду.

    Ранее сообщалось, что российский турист утонул на острове Пхукет, купаясь в запрещенном месте.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #таиланд #пхукет
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