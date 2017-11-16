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Спорт
РУСАДА может восстановиться в правах до старта Олимпиады 2018 года
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    РУСАДА может восстановиться в правах до старта Олимпиады 2018 года

    8:21  16 Ноября 2017
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    РУСАДА может восстановиться в правах до старта Олимпиады 2018 года

    Сеул, 16 ноября. Российское антидопинговое агентство сохраняет шанс быть восстановленным в правах до старта зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

    Об этом рассказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. Отмечается, что для рассмотрения этого вопроса не обязательно дожидаться следующего заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, который назначен на май 2018 года.

    Как пишет ТАСС, Хрычиков добавил, что решение может быть принято и по письменной процедуре. Это теоретически возможно до Олимпиады 2018 года.

    Напомним, ранее совет учредителей WADA не стал менять статус РУСАДА.

    РУСАДА может восстановиться в правах до старта Олимпиады 2018 года

    Автор: Алия Садыкова
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    #wada #русада
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