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Телеведущие поставили на место украинского политолога
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    Телеведущие поставили на место украинского политолога

    8:25  16 Ноября 2017
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    Телеведущие поставили на место не признающего Великую Отечественную украинского политолога

    Москва, 16 ноября. Ведущие телеканала «Россия-1» Евгений Попов и Ольга Скабеева предложили не признающему Великую Отечественную войну украинскому политологу Василию Вакарову отказаться от присоединенного к УССР по ее итогам Львова.

    Вакаров высказался в поддержку решения Верховной Рады Украины исключить из официальных документов упоминания о Великой Отечественной войне, заменив их термином «Вторая мировая война». В ответ Евгений Попов указал на то, что вместе с упоминаниями ВОВ  Украине следовало отказаться от приобретенных территорий Западной Украины, в том числе Львова.

    «Раз Великую Отечественную войну не признаете, откажитесь от него. Откажитесь. Он не ваш!», — потребовал ведущий.

    Напомним, Львов и некоторые другие области на западе Украины ранее принадлежали Польше. Помимо территориальных споров, Варшава негативно относится к реабилитации виновных в геноциде поляков националистов.

    Тем не менее, Украины надеется на улучшения отношений с западным соседом. Об этом, по сообщению RT, заявил Посол Украины в Польше Андрей Дещица.

    Дипломат подчеркнул, что «дискуссии» начались, когда «Украина начала восстанавливать свою историческую политику после 2014 года».

    Автор: Виталий Малясев
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    #польша #украина #великая отечественная война #львов
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