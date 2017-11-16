Телеведущие поставили на место украинского политолога

Москва, 16 ноября. Ведущие телеканала «Россия-1» Евгений Попов и Ольга Скабеева предложили не признающему Великую Отечественную войну украинскому политологу Василию Вакарову отказаться от присоединенного к УССР по ее итогам Львова.

Вакаров высказался в поддержку решения Верховной Рады Украины исключить из официальных документов упоминания о Великой Отечественной войне, заменив их термином «Вторая мировая война». В ответ Евгений Попов указал на то, что вместе с упоминаниями ВОВ Украине следовало отказаться от приобретенных территорий Западной Украины, в том числе Львова.

«Раз Великую Отечественную войну не признаете, откажитесь от него. Откажитесь. Он не ваш!», — потребовал ведущий.

Напомним, Львов и некоторые другие области на западе Украины ранее принадлежали Польше. Помимо территориальных споров, Варшава негативно относится к реабилитации виновных в геноциде поляков националистов.

Тем не менее, Украины надеется на улучшения отношений с западным соседом. Об этом, по сообщению RT, заявил Посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Дипломат подчеркнул, что «дискуссии» начались, когда «Украина начала восстанавливать свою историческую политику после 2014 года».