Сирия: САА оснастила танки Т-72 и установки «Шилка» новым оборудованием

Сирия, 16 ноября. В сети появились фотографии танков Т-72 и зенитных самоходных установок «Шилка», оснащенных новым оборудованием.

Как сообщает «Российская газета», зенитные установки, которые выступают в роли боевых машин поддержки танков, оснащены дополнительными противокумулятивными экранами.

«Шилки» играют особую роль в нейтрализации заминированных автомобилей под управлением смертников. Кроме того, они уничтожают вражеских гранатометчиков, живую силу противника и легкобронированную технику.

Как уточняет издание, раньше боекомплект зенитных самоходных установок составлял две тысячи снарядов, то в настоящее время, благодаря удалению оборудования радиолокационной станции, он стал еще больше.