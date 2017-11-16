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Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Кузбассе
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    Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Кузбассе

    8:21  16 Ноября 2017
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    Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Кузбассе

    Кемерово, 16 ноября. В минувшую среду, 15 ноября, в городе Полысаево поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку.

    По информации местных СМИ, трагедия случилась на железнодорожной станции Проектная. Как рассказали очевидцы случившегося, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 04.30, пишет «Ньюинформ»

    В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются. 

    Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. 

    Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Кузбассе

    Напомним, ранее сообщалось, что поезд в московском метрополитене насмерть сбил мужчину. 

    Автор: Дана Балан
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    #кузбасс #кемерово #поезд
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