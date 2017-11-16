Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Кузбассе
Кемерово, 16 ноября. В минувшую среду, 15 ноября, в городе Полысаево поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку.
По информации местных СМИ, трагедия случилась на железнодорожной станции Проектная. Как рассказали очевидцы случившегося, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 04.30, пишет «Ньюинформ».
В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.
Напомним, ранее сообщалось, что поезд в московском метрополитене насмерть сбил мужчину.
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