Поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку в Кузбассе

Кемерово, 16 ноября. В минувшую среду, 15 ноября, в городе Полысаево поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку.

По информации местных СМИ, трагедия случилась на железнодорожной станции Проектная. Как рассказали очевидцы случившегося, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 04.30, пишет «Ньюинформ».

В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Напомним, ранее сообщалось, что поезд в московском метрополитене насмерть сбил мужчину.