Американский серийный убийца Мэнсон переведен из тюрьмы в больницу

Москва, 16 ноября. 83-летний серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненный срок в одной из американских тюрем, госпитализирован.

В январе 2017 года медики диагностировали у Мэнсона заболевание желудочно-кишечного тракта, в связи с чем был временно переведен на лечение в больницу, а затем снова возвращен в тюрьму. Теперь состояние Мэнсона снова ухудшилось, причем, как пишет издание TMZ, в этот раз он может уже не восстановиться.

Мэнсон отбывает пожизненное наказание в одиночной камере по обвинению в организации серии убийств. В 1969 году вместе с членами коммуны «Семья» он убил в Лос-Анджелесе беременную жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и еще шестерых человек.