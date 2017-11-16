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Американский серийный убийца Мэнсон переведен из тюрьмы в больницу
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    Американский серийный убийца Мэнсон переведен из тюрьмы в больницу

    8:09  16 Ноября 2017
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    Американский серийный убийца Мэнсон переведен из тюрьмы в больницу

    Москва, 16 ноября. 83-летний серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненный срок в одной из американских тюрем, госпитализирован.

    В январе 2017 года медики диагностировали у Мэнсона заболевание желудочно-кишечного тракта, в связи с чем был временно переведен на лечение в больницу, а затем снова возвращен в тюрьму. Теперь состояние Мэнсона снова ухудшилось, причем, как пишет издание TMZ, в этот раз он может уже не восстановиться.

    Мэнсон отбывает пожизненное наказание в одиночной камере по обвинению в организации серии убийств. В 1969 году вместе с членами коммуны «Семья» он убил в Лос-Анджелесе беременную жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и еще шестерых человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #больница #госпитализация #чарльз мэнсон
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