В Москве возбудили дело по похищению семилетней девочки для вывоза ее в Сирию

Москва, 15 ноября. В Москве возбудили уголовное дело по факту похищения в 2010 году семилетней девочки. Отец вывез ее из России в Сирию.

Как сообщает «РЕН ТВ», местонахождение девочки до настоящего момента неизвестно. Отмечается, что ребенок жил с матерью и отчимом в Дегунино. Мать ребенка умерла, когда дочери исполнился год. Приемный отец оформил опекунство, но он умер в 2009 году. Позже опекунство оформил родной отец девочки.

В июле 2010 года он вывез семилетнюю дочь в Алеппо. С тех пор о ребенке не было никаких вестей.

Как сообщают СМИ, дело завели по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».