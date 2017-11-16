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В Москве возбудили дело по похищению семилетней девочки для вывоза ее в Сирию
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    В Москве возбудили дело по похищению семилетней девочки для вывоза ее в Сирию

    8:09  16 Ноября 2017
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    В Москве возбудили дело по похищению семилетней девочки для вывоза ее в Сирию

    Москва, 15 ноября. В Москве возбудили уголовное дело по факту похищения в 2010 году семилетней девочки. Отец вывез ее из России в Сирию.

    Как сообщает «РЕН ТВ», местонахождение девочки до настоящего момента неизвестно. Отмечается, что ребенок жил с матерью и отчимом в Дегунино. Мать ребенка умерла, когда дочери исполнился год. Приемный отец оформил опекунство, но он умер в 2009 году. Позже опекунство оформил родной отец девочки.

    В июле 2010 года он вывез семилетнюю дочь в Алеппо. С тех пор о ребенке не было никаких вестей.

    Как сообщают СМИ, дело завели по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». 

    В Москве возбудили дело по похищению семилетней девочки для вывоза ее в Сирию

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #алеппо
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