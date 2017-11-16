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Медведева заметили с новым iPhone X во время поездки с Путиным в мужской монастырь
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    Медведева заметили с новым iPhone X во время поездки с Путиным в мужской монастырь

    8:25  16 Ноября 2017
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    Медведева заметили с новым iPhone X во время поездки с Путиным в мужской монастырь

    Истра, 16 ноября. Известный своей любовью к продукции компании Apple российский премьер-министр Дмитрий Медведев был вчера замечен с новым iPhone X во время визита в Воскресеньский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Премьер побывал в среду в монастыре вместе с президентом Владимиром Путиным и патриархом Русской православной церкви Кириллом.

    Во время посещения монастыря Медведев решил сделать несколько фотографий на свой смартфон — именно тогда журналисты, сопровождавшие поездку, и заметили, что в руках у премьера новый флагман от Apple, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Напомним, продажи самого нового смартфона от Apple стартовали всего две недели назад. Пользователи сразу отметили, что сверхвысокотехнологичная новинка отличается не только новым дизайном, но и очень высокой ценой.

    Медведева заметили с новым iPhone X во время поездки с Путиным в мужской монастырь

    Как сообщала «Газета.ru», во время посещения монастыря президент Путин встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком и выслушал его предложения по содействию обмену пленными между враждующими сторонами в Донбассе.

    Автор: Валентин Меликов
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