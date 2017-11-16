Медведева заметили с новым iPhone X во время поездки с Путиным в мужской монастырь

Истра, 16 ноября. Известный своей любовью к продукции компании Apple российский премьер-министр Дмитрий Медведев был вчера замечен с новым iPhone X во время визита в Воскресеньский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Премьер побывал в среду в монастыре вместе с президентом Владимиром Путиным и патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Во время посещения монастыря Медведев решил сделать несколько фотографий на свой смартфон — именно тогда журналисты, сопровождавшие поездку, и заметили, что в руках у премьера новый флагман от Apple, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Путин, Медведев и патриарх Кирилл осмотрели Ново-Иерусалимский монастырь https://t.co/wfkyDRAK6R pic.twitter.com/ByBM89NCvk — РИА Новости (@rianru) November 15, 2017

Напомним, продажи самого нового смартфона от Apple стартовали всего две недели назад. Пользователи сразу отметили, что сверхвысокотехнологичная новинка отличается не только новым дизайном, но и очень высокой ценой.

Как сообщала «Газета.ru», во время посещения монастыря президент Путин встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком и выслушал его предложения по содействию обмену пленными между враждующими сторонами в Донбассе.