Сирия: российские частные фирмы займутся разминированием САР

Москва, 16 ноября. Российская сторона намерена предоставить частным фирмам работу по разминированию населенных пунктов в Сирийской Арабской Республике. Данный вопрос изучался на заседании комитетов Государственной думы России и Совета Федерации по обороне и безопасности.

По данным газеты «Известия», финансирование этого проекта будет осуществляться по схеме пятьдесят на пятьдесят, а затем финансированием займется Дамаск.

Отмечается, что российские частные компании смогут начать работу по разминированию лишь при условии, что это будет скоординировано с правительственными властями САР.

Как отмечает источник газеты, в России уже изъявили желание принять участие в разминировании две компании.

Ранее сообщалось, что сирийские саперы при участии российских военнослужащих разминируют деревни в районе Алеппо.