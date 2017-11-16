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Определились участники чемпионата мира по футболу 2018 года в России
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    Определились участники чемпионата мира по футболу 2018 года в России

    8:02  16 Ноября 2017
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    Определились участники чемпионата мира по футболу 2018 года в России

    Москва, 16 ноября. Стали известны все 32 команды, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

    Европу в России представят 14 сборных, девять из которых одержали победу по результатам игр в отборочных группах (команды Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии), а четыре выиграли стыковые матчи (сборные Хорватии, Швейцарии, Дании и Швеции).

    Сборная России выступит на турнире на правах хозяйки ЧМ-2018, передает РИА Новости.

    Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) представят сборные Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии, которые вышли на чемпионат напрямую. Сборная Перу по сумме двух стыковых матчей межконтинентального плей-офф победила команду Новой Зеландии, которая победила в квалификации в зоне Океании. Соседи новозеландцев — сборная Австралии — также примет участие в ЧМ-2018.

    Зона Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) будет представлена сборными Мексики, Коста-Рики и Панамы. Из зоны Азиатской конфедерации футбола на чемпионат отобрались Япония, Иран, Южная Корея и Саудовская Аравия. С африканского континента в Россию прибудут сборные Туниса, Нигерии, Марокко, Сенегала и Египта.

    Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #футбол #чм-2018 #чемпионат мира по футболу 2018
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