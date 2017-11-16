Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 16 ноября. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции республики, бойцы ВСУ нарушили пять раз режим прекращения огня, применив различное вооружение.

Они использовали минометы 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Долгое, Нижнее Лозовое, Калиновка, Красный Яр, выпущены 134 снаряда.