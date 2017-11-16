Фернандес о матче сборной России против Испании: Мы даже имели шансы на победу

Санкт-Петербург, 16 ноября. Товарищеская встреча сборной России по футболу с командой Испании стала ярким событием этой осени. Подопечные Станислава Черчесова, два раза уступая по ходу матча, сумели сыграть вничью с красной фурией.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, наблюдавший за матчем с трибун стадиона «Санкт-Петербург», отметил, что у сборной Испании была серьезная мотивация, поскольку в их составе играют топ-футболисты, пишут «Известия».

«В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью — победить. Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьезную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата», — отметил футболист.

Кроме того, россияне определенно имели шанс победить, однако чуть-чуть не повезло в концовке игры, добавил Фернандес.