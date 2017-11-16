Колобков: Требования ВАДА по РУСАДА носят политический характер

Сеул, 16 ноября. По меньшей мере два требования Всемирного антидопингового агентства по РУСАДА носят политический характер, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг на заседании совета учредителей ВАДА в Сеуле агентство отказалось восстанавливать РУСАДА в правах в связи с невыполненными двумя пунктами дорожной карты – признание государственного вмешательства в антидопинговую систему и доступ офицеров ВАДА в опечатанную лабораторию.

По словам Колобкова, такое решение ВАДА носит политический характер. Министр подчеркну, что все вопросы с доступом представителей агентства в закрытые города, где проживают спортсмены, были решены, пишет РИА Новости.

«Эти два требования, очевидно, носят политический характер», — сообщил Колобков.

Также министр спорта подчеркнул, что Россия ждет двустороннего диалога.

«Хочется диалога, а не диктата. Россия заслуживает иного отношения», - отметил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава ОКР Александр Жуков отказался безоговорочно признавать доклад независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте, отметив, что применение допинга в РФ запрещено, а склонение к его употреблению является уголовным преступлением.