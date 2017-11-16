Глава ОКР отказался полностью признать доклад WADA о допинге

Сеул, 16 ноября. Россия не может безоговорочно принять доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о якобы выявленных допинговых нарушениях среди российских спортсменов, и категорически отрицает существование государственной системы поддержки допинга.

Об этом заявил в четверг на заседании совета учредителей WADA президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, профессор Макларен, глава комиссии WADA, составивший доклад, не разработал методику для определения частных нарушений антидопинговых правил, поэтому доклад Макларена не может быть преградой для восстановления РУСАДА.

«Безусловное признание доклада Макларена невозможно. Такое требование не может и не должно служить препятствием для полного восстановления РУСАДА, иначе это приведет к невозможности возобновить работу национальной антидопинговой системы в России, включая деятельность антидопинговой лаборатории, и недопуску российских паралимпийцев к участию в Паралимпийских играх», — приводит слова Жукова ТАСС.

Глава ОКР также подчеркнул, что, по его мнению, требования WADA безоговорочно признать все выводы Макларена не связаны с деятельностью РУСАДА, которое уже полностью реформировано, «а больше похоже на искусственное препятствие политического характера, не имеющее отношения к спорту».

Также Жуков напомнил, что в России действуют законы, согласно которым применение допинга в спорте полностью отрицается, а склонение к его употреблению является уголовным преступлением.

По итогам заседания совета учредителей WADA в Сеуле должно быть принято решение о статусе РУСАДА и соответствии российской национальной антидопинговой организации кодексу WADA. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил и заявило о несоответствии РУСАДА кодексу агентства, приостановив работу московской лаборатории.