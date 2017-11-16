Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В рамках проекта «Кортеж» создадут парадный кабриолет
Спорт
Глава ОКР отказался полностью признать доклад WADA о допинге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава ОКР отказался полностью признать доклад WADA о допинге

    7:31  16 Ноября 2017
    94

    Глава ОКР отказался полностью признать доклад WADA о допинге

    Сеул, 16 ноября. Россия не может безоговорочно принять доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о якобы выявленных допинговых нарушениях среди российских спортсменов, и категорически отрицает существование государственной системы поддержки допинга.

    Об этом заявил в четверг на заседании совета учредителей WADA президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, профессор Макларен, глава комиссии WADA, составивший доклад, не разработал методику для определения частных нарушений антидопинговых правил, поэтому доклад Макларена не может быть преградой для восстановления РУСАДА.

    «Безусловное признание доклада Макларена невозможно. Такое требование не может и не должно служить препятствием для полного восстановления РУСАДА, иначе это приведет к невозможности возобновить работу национальной антидопинговой системы в России, включая деятельность антидопинговой лаборатории, и недопуску российских паралимпийцев к участию в Паралимпийских играх», — приводит слова Жукова ТАСС.

    Глава ОКР отказался полностью признать доклад WADA о допинге

    Глава ОКР также подчеркнул, что, по его мнению, требования WADA безоговорочно признать все выводы Макларена не связаны с деятельностью РУСАДА, которое уже полностью реформировано, «а больше похоже на искусственное препятствие политического характера, не имеющее отношения к спорту».

    Также Жуков напомнил, что в России действуют законы, согласно которым применение допинга в спорте полностью отрицается, а склонение к его употреблению является уголовным преступлением.

    По итогам заседания совета учредителей WADA в Сеуле должно быть принято решение о статусе РУСАДА и соответствии российской национальной антидопинговой организации кодексу WADA. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил и заявило о несоответствии РУСАДА кодексу агентства, приостановив работу московской лаборатории.

    Автор: Татьяна Барашкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #допинг #wada #русада #жуков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        132
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3136
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1028
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2801