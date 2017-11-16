Легендарный седан Subaru Legacy вернется в Россию в мае

Москва, 16 ноября. Компания «Субару Мотор» сообщила о возвращении на российский рынок седана бизнес-класса Subaru Legacy.

Как рассказали в пресс-службе компании, продажи начнутся в мае 2018 года. Седан можно будет купить во всех дилерских центрах России. Информация о ценах и комплектациях модели будет опубликована ближе к старту продаж.

Остановка продаж в России моделей Subaru Impreza и Legacy произошла в конце 2013-го – начале 2014 года из-за низкого спроса на эти автомобили.

В октябре японская автомобильная компания представила на автосалоне в Токио экстремальную версию седана WRX STI – S208.

Ранее эксперты Motor Trend сравнили в тест-драйве внедорожники Jeep Compass, Subaru Crosstrek и Nissan Rogue Sport. В тест-драйве бюджетных кроссоверов победил японец Subaru Crosstrek.