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Россия
Легендарный седан Subaru Legacy вернется в Россию в мае
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    Легендарный седан Subaru Legacy вернется в Россию в мае

    7:29  16 Ноября 2017  /обновлено: 7:33  16 Ноября 2017
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    Легендарный седан Subaru Legacy вернется в Россию в мае

    Москва, 16 ноября. Компания «Субару Мотор» сообщила о возвращении на российский рынок седана бизнес-класса Subaru Legacy.

    Как рассказали в пресс-службе компании, продажи начнутся в мае 2018 года. Седан можно будет купить во всех дилерских центрах России. Информация о ценах и комплектациях модели будет опубликована ближе к старту продаж.

    Остановка продаж в России моделей Subaru Impreza и Legacy произошла в конце 2013-го – начале 2014 года из-за низкого спроса на эти автомобили.

    В октябре японская автомобильная компания представила на автосалоне в Токио экстремальную версию седана WRX STI – S208. 

    Ранее эксперты Motor Trend сравнили в тест-драйве внедорожники Jeep Compass, Subaru Crosstrek и Nissan Rogue Sport. В тест-драйве бюджетных кроссоверов победил японец Subaru Crosstrek.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #авто #subaru #продажи
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