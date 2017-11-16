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Видео испытаний самого быстрого в мире суперреактивного болида появилось в Сети
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    Видео испытаний самого быстрого в мире суперреактивного болида появилось в Сети

    7:56  16 Ноября 2017
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    Видео испытаний самого быстрого в мире суперреактивного болида появилось в Сети

    Лондон, 16 ноября. В Интернете появилась видеозапись испытаний «самого быстрого автомобиля в мире» — созданного инженерами норвежской компании Nammo суперреактивного болида на основе реактивной силовой установки EJ200, созданной в компании Rolls-Royce. Реактивный автомобиль, по словам создателей, способен развивать скорость до 1,6 тысяч километров в час.

    В ходе испытаний болида Bloodhound («Гончая»), которые проходили в аэропорту «Ньюквей-Корнуолл» в Великобритании, автомобилю удалось достичь скорости в 336 км/ч (210 миль в час) всего за восемь секунд, сообщает «Инфореактор». В дальнейшем специалисты Nammo надеются, что им удастся побить мировой рекорд скорости во время испытательных гонок на поверхности высохшего озера в Южной Африке.

    Видео испытаний самого быстрого в мире суперреактивного болида появилось в Сети

    На видео четырехколесный болид массой 7,5 тонн с двигателем мощностью 135 000 лошадиных сил готовят к испытаниям, проводя прогрев двигателя, после чего пилот, на куртке которого эмблема Королевских ВВС Великобритании, запускает машину.

    Автор: Валентин Меликов
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