Суперскоростной болид прошел испытания в Норвегии

Осло, 16 ноября. Конструкторы норвежской аэрокосмической компании Nammo создали болид, который сможет разгоняться до 1600 км/ч.

Испытание прошло на взлетно-посадочной полосе аэродрома в окрестностях Корнуолла. Длина трассы составила 2,7 км. Во время испытательного заезда болид разогнался до 210 км/ч за восемь секунд.

По данным телеканала «360», болид приводится в движение двигателем Rolls-Royce EJ200, который устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon.

Разогнать болид до рекордных 1600 км/ч разработчики планируют в 2020 году на гонках, которые проходят на дне высохшего озера Хакскин Пан.