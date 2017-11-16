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Суперскоростной болид прошел испытания в Норвегии
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    Суперскоростной болид прошел испытания в Норвегии

    7:27  16 Ноября 2017  /обновлено: 8:02  16 Ноября 2017
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    Суперскоростной болид прошел испытания в Норвегии

    Осло, 16 ноября. Конструкторы норвежской аэрокосмической компании Nammo создали болид, который сможет разгоняться до 1600 км/ч.

    Испытание прошло на взлетно-посадочной полосе аэродрома в окрестностях Корнуолла. Длина трассы составила 2,7 км. Во время испытательного заезда болид разогнался до 210 км/ч за восемь секунд.

    По данным телеканала «360», болид приводится в движение двигателем Rolls-Royce EJ200, который устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon.

    Разогнать болид до рекордных 1600 км/ч разработчики планируют в 2020 году на гонках, которые проходят на дне высохшего озера Хакскин Пан.

    Автор: Виталий Малясев
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    #норвегия #испытания #болид #инженеры
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