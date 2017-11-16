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Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает
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    Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает

    7:35  16 Ноября 2017
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    Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает

    Москва, 16 ноября. Лидерство столичного «Локомотива» в чемпионате России по футболу стало главным сюрпризом текущего сезона. Такого результата железнодорожники добиваются, невзирая на большое количество отрицательных нюансов. 

    На старте сезона столичный клуб остался без одного из лидеров коллектива — нападающего Ари, получившего травму. По словам форварда, лидерство «Локо» не стало неожиданностью. 

    «Мы очень хорошо начали сезон. «Локо» и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками», — отметил футболист.

    Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает

    Он добавил, что команда втянулась, вошла в нужный ритм, но в дальнейшем не нужно не зазнаваться, пишут «Известия».

    «Важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой», — подчеркнул Ари. 

    Нападающий также отметил, что «Локо» занимает то место, которое заслуживает, и здесь нет никакой случайности». 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #москва #локомотив #рфпл #ари
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