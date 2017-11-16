Ари: «Локомотив» занимает именно то место, которое заслуживает

Москва, 16 ноября. Лидерство столичного «Локомотива» в чемпионате России по футболу стало главным сюрпризом текущего сезона. Такого результата железнодорожники добиваются, невзирая на большое количество отрицательных нюансов.

На старте сезона столичный клуб остался без одного из лидеров коллектива — нападающего Ари, получившего травму. По словам форварда, лидерство «Локо» не стало неожиданностью.

«Мы очень хорошо начали сезон. «Локо» и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками», — отметил футболист.

Он добавил, что команда втянулась, вошла в нужный ритм, но в дальнейшем не нужно не зазнаваться, пишут «Известия».

«Важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой», — подчеркнул Ари.

Нападающий также отметил, что «Локо» занимает то место, которое заслуживает, и здесь нет никакой случайности».