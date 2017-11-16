В Удмуртии осудили педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку

Ижевск, 16 ноября. В Удмуртии вынесли приговор 36-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщается в материале пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии, 36-летнего подсудимого признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки.

По данным следователей, житель Можги зашел в один из подъездов многоквартирных домов и нашел там пятилетнюю девочку. Накануне злоумышленник употреблял алкогольные напитки. Он заговорил с ребенком, а затем надругался над ним.

Суд отправил обвиняемого в исправительную колонию строгого режима на восемь лет.