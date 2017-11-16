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Общество
Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за $400 млн
Общество
Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за $400 млн
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    Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за $400 млн

    7:13  16 Ноября 2017
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    Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за $400 млн

    Нью-Йорк, 16 ноября. Принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 млн долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу аукционного дома сообщает RT.

    Картина написана в 1500 году. Леонардо да Винчи изобразил Иисуса Христа в синем одеянии со стеклянным шаром в левой руке и поднятой в благословляющем жесте десницей.

    По данным СМИ, стартовая цена лота составила 100 млн долларов. Но после получаса торгов стоимость картины возросла до 400 млн долларов. Итоговая цена полотна составила 450 млн долларов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #картина #аукцион #christies
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