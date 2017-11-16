Цены на iPhone 8 Plus резко рухнули на российском рынке

Москва, 16 ноября. По причине выхода нового смартфона «яблочной» компании Apple на российском рынке резко рухнули цены на iPhone 8 Plus, оснащенный 5,5-дюймовым дисплеем и двойной камерой. Об этом пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на свои источники.

По имеющимся данным, с выходом новинки американской компании стоимость самой дорогой версии iPhone с 256 гигабайтами встроенной памяти составляла порядка 77 тыс. рублей.

На сегодняшний день гаджет можно купить за 63 тыс. рублей.

Резкое падение цен затронуло не только «яблочные» девайсы, но и смартфоны прямого конкурента. К примеру, на рынке также резко подешевел Samsung Galaxy Note 8.

Ранее сообщалось, что iPhone 6S Plus резко подешевел на российском рынке.