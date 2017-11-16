Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за $400 млн
Экономика
Цены на iPhone 8 Plus резко рухнули на российском рынке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цены на iPhone 8 Plus резко рухнули на российском рынке

    7:15  16 Ноября 2017
    60

    Цены на iPhone 8 Plus резко рухнули на российском рынке

    Москва, 16 ноября. По причине выхода нового смартфона «яблочной» компании Apple на российском рынке резко рухнули цены на iPhone 8 Plus, оснащенный 5,5-дюймовым дисплеем и двойной камерой. Об этом пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на свои источники. 

    По имеющимся данным, с выходом новинки американской компании стоимость самой дорогой версии iPhone с 256 гигабайтами встроенной памяти составляла порядка 77 тыс. рублей.

    Цены на iPhone 8 Plus резко рухнули на российском рынке

    На сегодняшний день гаджет можно купить за 63 тыс. рублей.

    Резкое падение цен затронуло не только «яблочные» девайсы, но и смартфоны прямого конкурента. К примеру, на рынке также резко подешевел Samsung Galaxy Note 8. 

    Ранее сообщалось, что iPhone 6S Plus резко подешевел на российском рынке.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #iphone 8 #технологии #гаджет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3051
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1015
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2681
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        821