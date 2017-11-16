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Экономика
Центробанк РФ призвал не покупать банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала
Экономика
Центробанк РФ призвал не покупать банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала
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    Центробанк РФ призвал не покупать банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

    7:05  16 Ноября 2017
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    Центробанк РФ призвал не покупать банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

    Москва, 16 ноября. Банк России призвал россиян не покупать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала.

    Как отмечается в сообщении Дальневосточного главного управления Банка России, это не коллекционные купюры и их тираж не ограничен.

    Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся на всей территории России постепенно. Это зависит от адаптации кассового и банковского оборудования.

    Как пишет РИА Новости, в ЦБ также подчеркнули, что россиянам нет необходимости покупать купюры по цене, выше их номинала, так как вскоре они появятся по всей стране.

    Центробанк РФ призвал не покупать банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала

    Автор: Алия Садыкова
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